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Квинси Промес - лучший игрок первой части сезона РФПЛ по версии WhoScored.

Специализированный портал WhoScored составил символическую сборную первой части сезона РФПЛ. Лучшим игроком первых 20 туров турнира, по средней оценке, стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Полностью символическая сборная по версси WhoScored выглядит следующим образом: Александр Беленов - Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия, Александр Мартынович, Доменико Кришито - Александр Кокорин, Самба Соу, Леандро Паредес, Квинси Промес - Федор Смолов, Луис Адриано.
Сегодня, 23:28
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