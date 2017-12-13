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Антон Заболотный: слышал об интересе "Краснодара", но сделал выбор в пользу "Зенита"

Воспитанник ЦСКА Антон Заболотный, перешедший из "Тосно" в "Зенит", рассказал, были ли у него другие предложения.

– У вас были какие-то предложения, кроме как от "Зенита"?

– Слышал об интересе "Краснодара", но сделал выбор в пользу "Зенита".

– Говорили еще про вариант с ЦСКА…

– Это все были слухи. Никакого предложения не было, представители армейцев не выходили ни на клуб, ни на меня.

"Чемпионат.сом"
Теги: Заболотный ЦСКА Зенит Тосно
Сегодня, 17:00
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(3)
№9 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
выбрал бабки и правильно сделал в футбол у нас все равно не играют
Регистрация: 26.07.2014
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Последнее время смотрю болелы Локо спелись с мясом.Как запахло медалями стали активно срать на ветках Зенита вместе )Очко жим-жим?)Антоха Гиле с центра в очко забил)Эпичный кипер.Во втором круге трешку отгрузит,посмотрим как ныть будете)А Спартачку после трансферов Роши и Петковича,над которыми ржет вся страна лучше бы дальше своего свинарника пяточек не высовывать.Раз высунули и Ливер напихал joy Атлетик в очереди на использовании хрюнделей по назначению.Что до Локо ,то их автобус Ницца опустит)Такая игра лишь в нашей Пл катит,в Европе нужно играть)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Краснодаре у тебя был бы шанс поиграть,а у бакланов будешь штанишки протирать и подавать мячи из-за ворот.
Регистрация: 2.04.2012
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
В столовке пусть садится подальше от Дзюбы . Тёма конкуренту в суп яду насыплет - глазом не моргнёт.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 17:26) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в Краснодаре пахать надо,а не штаны протирать
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: irv Курск (Сегодня, 17:24) #
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За длинным рублем значит пошёл... там бы практику имел...


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:23) #
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online

Прагматичный боец учел пример Дзюбы, Терентьева, Новосельцева и многих других и выбрал не футбол,а деньги.
Регистрация: 29.08.2017
№2 Написал: LLM (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и напрасно. В Краснодаре было бы больше переспектив для професионального роста, а в Зените больше на лавке, к сожалению, будет сидеть.
П.С. буду рад если ошибусь
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Выбрал Зенит, а мог выбрать футбол.
Регистрация: 29.10.2010
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