Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Антон Заболотный: слышал об интересе "Краснодара", но сделал выбор в пользу "Зенита"
Воспитанник ЦСКА Антон Заболотный, перешедший из "Тосно" в "Зенит", рассказал, были ли у него другие предложения.
– У вас были какие-то предложения, кроме как от "Зенита"?
– Слышал об интересе "Краснодара", но сделал выбор в пользу "Зенита".
– Говорили еще про вариант с ЦСКА…
– Это все были слухи. Никакого предложения не было, представители армейцев не выходили ни на клуб, ни на меня.
"Чемпионат.сом"
– У вас были какие-то предложения, кроме как от "Зенита"?
– Слышал об интересе "Краснодара", но сделал выбор в пользу "Зенита".
– Говорили еще про вариант с ЦСКА…
– Это все были слухи. Никакого предложения не было, представители армейцев не выходили ни на клуб, ни на меня.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.