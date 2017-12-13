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Джефферсон Фарфан: пришел черед "Локомотива" занимать верхнюю позицию в РФПЛ

Перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о том, как воспринял климат в России.

"Думаю, все команды — очень серьезные соперники, везде есть талантливые игроки. "Спартак", без сомнения, опасен: он всегда борется за первые места, как и "Зенит", и ЦСКА.

Но теперь пришел наш черед занимать верхнюю позицию и закрывать сезон с отрывом от второго места на восемь очков. Мы чувствуем себя уверенно и не хотим сбавлять темп", - цитирует Фарфана RT.
Теги: Фарфан Локомотив
Вчера, 23:31
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