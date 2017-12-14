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Наиль Измайлов: мечтаю, чтобы однажды в "Спартаке" стали играть только свои воспитанники

Председателя совета директоров "Спартак" Наиль Измайлов посетил награждение выпускников спартаковской академии.

"Сегодня почувствовал, что у нас есть будущее. Надеюсь, недалек тот день, когда эти ребята составят конкуренцию игрокам основного состава. Хочу и мечтаю о том, чтобы однажды в "Спартаке" стали играть только свои воспитанники", - цитирует Измайлова официальный сайт клуба.
Теги: Спартак
Сегодня, 00:11
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№2 Написал: LLM (Сегодня, 00:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Видимо под градусом....после награждения....даже в Барсе....Реале....Манчейстере-любом не играют только свои воспитанники... а в Спартаке ....напомните кто сейчас играет...Камбаров.,так вы его отпустили ...а потом купили.... Он из Динамо пришёл....а своих Вы в аренду или продаёте.


К сожалению ты прав. Своим, даже очень талантливым, просто не дают игрового времени. Хз как они должны прогрессировать?
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:19) #
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online

Видимо под градусом....после награждения....даже в Барсе....Реале....Манчейстере-любом не играют только свои воспитанники... а в Спартаке ....напомните кто сейчас играет...Камбаров.,так вы его отпустили ...а потом купили.... Он из Динамо пришёл....а своих Вы в аренду или продаёте.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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