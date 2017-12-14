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Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России

Владелец "Спартака" Леонид Федун выдвинул ряд предложений по реформированию российского футбола.

"Климатический» календарь

Матчи двух-трех последних туров премьер-лиги перед зимней паузой и первых двух-трех весенних должны проходить в городах, где позволяют играть климатические условия или есть инфраструктура для футбола в холодное время года.

Сокращение числа клубов в премьер-лиге

Сократить число клубов в премьер-лиге до 14 команд. Турнир проводить в четыре круга. По итогам первых двух (26 туров) определяются две семерки, верхняя разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, нижняя – борется за выживание.

Изменение формата Кубка России

Встречи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проводить в городах, которые примут ЧМ-2018, но не имеют клубов в премьер-лиге. При этом в 1/2 финала сделать по два матча – дома и в гостях, а финал закрепить за "Лужниками".

Механизм солидарности

Изменить схему отчислений за воспитание профессиональных футболистов в части выплат их детским тренерам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун
Сегодня, 04:28
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7
(2)
№7 Написал: AnK. (Сегодня, 07:44) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно насчёт сокращения числа клубов. Смысл нахождения в Премьере "Тосно" и Ска-Хабаровск? Ни игры ни зрелищности.
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 07:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен по всем пунктам,особенно,с отчислением детским тренерам от контракта.НО оставил бы 16 команд с последующим разделением на две восьмёрки.Играть бы пришлось чаще 2 раза в неделю,но кому от этого станет хуже?Правда,не все реформы устроят РФС,им и так неплохо.
Регистрация: 27.03.2011
№5 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 07:26) #
  • 0
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Вполне всё грамотно, а количество команд можно и до 12 сократить, 22 тура потом разбивка на 6+6 и ещё 10 туров, итого 32 тура, практически как и сейчас, только качество матчей повысится.
Регистрация: 17.02.2008
№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 06:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: QoshaK
"Климатический» календарь

Матчи двух-трех последних туров премьер-лиги перед зимней паузой и первых двух-трех весенних должны проходить в городах, где позволяют играть климатические условия или есть инфраструктура для футбола в холодное время года.

Двумя руками за!

Сокращение числа клубов в премьер-лиге

Сократить число клубов в премьер-лиге до 14 команд. Турнир проводить в четыре круга. По итогам первых двух (26 туров) определяются две семерки, верхняя разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, нижняя – борется за выживание.

Против

Изменение формата Кубка России

Встречи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проводить в городах, которые примут ЧМ-2018, но не имеют клубов в премьер-лиге. При этом в 1/2 финала сделать по два матча – дома и в гостях, а финал закрепить за "Лужниками".

Вообще пофиг

Механизм солидарности

Изменить схему отчислений за воспитание профессиональных футболистов в части выплат их детским тренерам.

За

+
Согласен, сокращать ничего не надо. В два пелотона играть это шаг назад.
Регистрация: 12.02.2014
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 05:59) #
  • +3
  •  (5)

"Климатический» календарь

Матчи двух-трех последних туров премьер-лиги перед зимней паузой и первых двух-трех весенних должны проходить в городах, где позволяют играть климатические условия или есть инфраструктура для футбола в холодное время года.

Двумя руками за!

Сокращение числа клубов в премьер-лиге

Сократить число клубов в премьер-лиге до 14 команд. Турнир проводить в четыре круга. По итогам первых двух (26 туров) определяются две семерки, верхняя разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, нижняя – борется за выживание.

Против

Изменение формата Кубка России

Встречи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проводить в городах, которые примут ЧМ-2018, но не имеют клубов в премьер-лиге. При этом в 1/2 финала сделать по два матча – дома и в гостях, а финал закрепить за "Лужниками".

Вообще пофиг

Механизм солидарности

Изменить схему отчислений за воспитание профессиональных футболистов в части выплат их детским тренерам.

За
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 05:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Анжи»
Назрело. Играть по снегу, без зрителей не правильно.
Регистрация: 1.05.2011
№1 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 05:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
По ЧР очень грамотная и интересная мысль! Больше будет качественных и зрелищных игр! Что во благо зрителям и всему Российскому футболу! Да и аншлагов будет больше, а значит и доход клубов увеличится.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
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