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Дмитрий Балашов: инициативы Федуна рассчитаны на топ-клубы

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о сокращении клубов РФПЛ до 14.

"Первая реакция на интервью Федуна, конечно, негативная. Его инициативы рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным? Он же об этом там не говорит. Хотя говорит, что остальные клубы будут против, вот мы и против. Федун прав в том, что нашему футболу нужны реформы – для повышения зрительского интереса, инвестиционного и так далее. Но сокращение – это не выход. Да, к сожалению, мы не прогрессируем так, как нам этого хочется. Поэтому нужно обсуждать все моменты. Нельзя делать все в угоду топ-клубам", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 16:47
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№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dazai
Чемпионат Москвы и остальная Рашка.

вы про что? бедолага.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: ilovefootball (Сегодня, 17:04) #
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Спиндили нефть и газ у народа, цуки, а теперь права качают. Создавайте газмяс лигу и играйте там на Красной площади со своими Спартак-1,2,3 Зенит 4,5,6 до усрачки. И нехрен в регионы приезжать, тут футбол и без вас проживет.
Регистрация: 18.03.2013
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 17:00) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
становитесь топ клубами,ищите частных спонсоров, в чем проблема?
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:59) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: MAG554
так предложите. что то свое. с чем сравнивать? как тот либерал "у нас все куево, потому. что это у нас"

Чемпионат Москвы и остальная Рашка.
Здоровское предложение?
Ах да...при таких раскладах нельзя будет ссылаться на перелёт,усталость и УГ стадионы, там при просёрах нужно будет что-то новое придумывать.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:55) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотя говорит, что остальные клубы будут против, вот мы и против. Федун прав в том, что нашему футболу нужны реформы – для повышения зрительского интереса, инвестиционного и так далее. Но сокращение – это не выход.

так предложите. что то свое. с чем сравнивать? как тот либерал "у нас все куево, потому. что это у нас"
Регистрация: 21.12.2010
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