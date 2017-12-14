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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмануэль Маммана: в Аргентине у всех клубов много болельщиков, в России - только у топ-клубов
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана отметил, что в Аргентине у всех команд огромное число болельщиков, в России – только у топ-клубов.
"Я все еще знакомлюсь с городом и командой. "Зенит" – топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город очень красивый, и я постепенно к нему привыкаю.
Меня приняли очень хорошо в команде. Могу сказать несколько слов по-русски: доброе утро, спокойной ночи. Но я не учу язык. Немного говорю по-английски, с кем-то общаюсь на французском, понимаю итальянский. Так или иначе, мы общаемся и все в порядке.
Что касается болельщиков, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России – только у топ-клубов. У "Зенита" очень страстные болельщики, современный стадион, который всегда заполнен, и это прекрасно", - цитирует Мамману официальный сайт "Зенита" со ссылкой на Veja.
"Я все еще знакомлюсь с городом и командой. "Зенит" – топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город очень красивый, и я постепенно к нему привыкаю.
Меня приняли очень хорошо в команде. Могу сказать несколько слов по-русски: доброе утро, спокойной ночи. Но я не учу язык. Немного говорю по-английски, с кем-то общаюсь на французском, понимаю итальянский. Так или иначе, мы общаемся и все в порядке.
Что касается болельщиков, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России – только у топ-клубов. У "Зенита" очень страстные болельщики, современный стадион, который всегда заполнен, и это прекрасно", - цитирует Мамману официальный сайт "Зенита" со ссылкой на Veja.
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