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Эмануэль Маммана: в Аргентине у всех клубов много болельщиков, в России - только у топ-клубов

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана отметил, что в Аргентине у всех команд огромное число болельщиков, в России – только у топ-клубов.

"Я все еще знакомлюсь с городом и командой. "Зенит" – топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город очень красивый, и я постепенно к нему привыкаю.

Меня приняли очень хорошо в команде. Могу сказать несколько слов по-русски: доброе утро, спокойной ночи. Но я не учу язык. Немного говорю по-английски, с кем-то общаюсь на французском, понимаю итальянский. Так или иначе, мы общаемся и все в порядке.

Что касается болельщиков, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России – только у топ-клубов. У "Зенита" очень страстные болельщики, современный стадион, который всегда заполнен, и это прекрасно", - цитирует Мамману официальный сайт "Зенита" со ссылкой на Veja.
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 17:17
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(3)
№3 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
Потому мало и болеют, что все неруси не учат русский язык, а для русских это важно (так как никто не знает иностранных языков). Получается легионеры живут отдельно от болельщиков, не становятся своими, а кто будет сопереживать чужакам? Сочувствуют и болеют только за своих!

в Факеле до фига аргентинцев играет?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=афанасий]Потому мало и болеют, что все неруси не учат русский язык, а для русских это важно (так как никто не знает иностранных языков). Получается легионеры живут отдельно от болельщиков, не становятся своими, а кто будет сопереживать чужакам? Сочувствуют и болеют только за своих.
В советское время на стадион ходили и стадионы были полными не потому, что других развлечений не было. Просто ходили болеть за своих. А легионер, который будет только 2 слова говорить, своим точно не станет.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Потому мало и болеют, что все неруси не учат русский язык, а для русских это важно (так как никто не знает иностранных языков). Получается легионеры живут отдельно от болельщиков, не становятся своими, а кто будет сопереживать чужакам? Сочувствуют и болеют только за своих!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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