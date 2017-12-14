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"Рубин" выйдет из отпуска 5 января

"Рубин" выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону 5 января, информирует "Бизнес-Online".

Напомним, после сыгранных 20-ти туров в чемпионата России казанская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка (6 побед, 5 ничьих).
Теги: Рубин
Сегодня, 17:25
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