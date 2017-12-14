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Гаджи Гаджиев: неизвестно, будет жить "Амкар" или нет

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что не уверен в том, продолжит ли клуб свое существование.

"Неизвестно, будет жить "Амкар" или нет. Последний год "Амкар" жил за счет средств вырученных от продажи игроков", – сказал Гаджиев в эфире радиостанции "Спорт FM".

"Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Сегодня, 19:10
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:25) #
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У Путина попросите.. Что-то тут не особо жалеют Амкар, а Федун значит ересь предложил, да? Хм-м.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Начинать чемпионат нужно с запасом. В 20 команд... тогда есть шанс закончить в 16. ))
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:34) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Как же мы без игры под снегом на искусственном поле,где каждый год кто то ломается и без команды,которая только лупасит по ногам и стоит у своих ворот жить то будем?Печалька.Амкар это украшение нашего чемпионата и его лицо.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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