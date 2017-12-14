Гендиректор "Краснодара": поддерживаем предложения Федуна

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал предложения владельца "Спартака" Леонида Федуна о реформировании российского футбола.– В России погода переменчива, – сказал Хашиг. – 1-го декабря может быть очень холодно, а 5-го – уже тепло. Но, конечно, чем ближе зима, тем больше вероятность морозов. И предложение правильное.– Очень важно увеличить количество игр в российском чемпионате, и мы полностью поддерживаем мнение, что их очень мало, – продолжил Хашиг. – Форма, которую предлагает Федун, возможна и она нас устраивает. Другой вариант – увеличение количества клубов, но глядя на посещаемость и инфраструктуру команд нижней части таблицы, стоит признать – то, что предлагает владелец "Спартака", более разумно. Мы давно выступали за увеличение в той или иной форме числа встреч в РФПЛ, поэтому с удовольствием поддерживаем эту инициативу.– Идея интересная, мы ее поддерживаем.– Мы несколько раз выносили на исполком РФС предложение об изменении механизма солидарности, чтобы платить не с цены трансфера, который часто бывает "за ноль", а с суммы годового контракта футболиста, – заметил Хашиг. – И естественно, присоединяемся к предложению, которое ранее сами пытались довести до общественности. И считаем правильным, что клубы и тренеры, вкладывающие силы и средства в футболистов, должны получать хоть какую-то отдачу. Это касается не только клубов премьер-лиги, а всех тех, кто вкладывается в детский футбол.