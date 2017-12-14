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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Три футболиста расторгли контракты с "Анжи"
"Анжи" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с тремя футболистами.
По обоюдному согласию прекращены договоры с вратарем Алексеем Солосиным, защитником Аланом Багаевым и хавбеком Гаточом Паномом.
Игроки пополнили состав "Анжи" в 2017 году.
По обоюдному согласию прекращены договоры с вратарем Алексеем Солосиным, защитником Аланом Багаевым и хавбеком Гаточом Паномом.
Игроки пополнили состав "Анжи" в 2017 году.
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