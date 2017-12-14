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Три футболиста расторгли контракты с "Анжи"

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с тремя футболистами.

По обоюдному согласию прекращены договоры с вратарем Алексеем Солосиным, защитником Аланом Багаевым и хавбеком Гаточом Паномом.

Игроки пополнили состав "Анжи" в 2017 году.
Теги: Анжи
Сегодня, 19:42
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