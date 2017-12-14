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Артур Нигматуллин: когда "Амкар" уходил в отпуск, никаких плохих новостей не сообщали

Голкипер "Амкара" Артур Нигматуллин прокомментировал информацию, что пермский клуб может прекратить существование.

"Я сейчас в отпуске и ничего даже не слышал о словах главного тренера и генерального директора. Когда команда уходила в отпуск, никаких плохих новостей не сообщали. Всё нормально было. По тем выплатам, которые клуб должен был сделать мне, тоже никаких проблем не было. Всё платили вовремя. Сейчас неожиданно такое слышать", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Амкар
Вчера, 23:32
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