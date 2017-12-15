Состав года. Лучшие игроки этого сезона

Альтернатива - Андрей Лунев.

Альтернатива - Георгий Щенников.

Альтернатива - Бронислав Иванович.

Альтернатива - Ингассон.

Альтернатива - Дмитрий Стоцкий.

Альтернатива - Вернблум.

Альтернатива - Александр Головин.

Альтернатива - Алексей Миранчук.

Альтернатива - Виктор Классон.

Альтернатива - Луис Адриано.

Альтернатива - Фёдор Смолов.

Основной состав

Альтернативный состав

Пока чемпионат России ушёл на зимний перерыв, можно подвести промежуточные итоги не закончившегося футбольного года, разобрать, кто из игроков был лучшим. Этим и займёмся. О тех футболистах, которыми мы на протяжении двадцати туров восхищались больше всего, - материалСамая стабильная позиция последних лет не только в национальной команде, но и в многочисленных символических сборных нашего чемпионата. Капитан ЦСКА продолжает оставаться номером один, несмотря на то, что в этом сезоне у него появились настоящие конкуренты - в первую очередь, Лунёв и Селихов. Кроме чемпионата в этом году, Акинфеев наконец-то порадовал в Лиге Чемпионов: прервал столь забавляющую болельщиков других команд серию без сухих матчей.Закончить этот сезон железно основным голкипером "Зенита" Андрею помешала травма (полученная, кстати, в игре за сборную), так же совершенно очевидно, что в качестве главного вратаря Санкт-Петербурга Лунев уже закрепился. Главный "преследователь" Акинфеева - именно Андрей, поскольку Селихов пока допускает довольно грубые ошибки.Итальянский капитан крайне нестабильной (по этой осени) команды остаётся стабильно классным игроком, выделяющимся на общем уровне нашего чемпионата. За этот сезон Кришито не пропустил ни одного тура, оформив на момент перерыва стопроцентную "посещаемость". В этих двадцати играх защитник отметился и тремя забитыми голами.Левый защитник ЦСКА не сумел доиграть эту часть сезона из-за перелома, но вот начал он в этом году особенно ярко и даже заслужил персональный перфоманс от болельщиков "красно-синих". Георгий сумел перестроиться, вжиться в новую для себя роль куда более атакующего защитника. В итоге "перевешивать" ЦСКА на правый фланг атаки стало куда меньше, а сам Георгий забил парочку мячей, что раньше было для него абсолютно нетипично.Георгий "Я не Надежда!" Джикия окончательно покорил московскую публику. Георгия на протяжении сезона ругали куда меньше, чем его "спартаковских" коллег. Даже после унижения "красно-белых" в Петербурге Джикию отмечали как единственное светлое пятно в действиях Народной команды. Единственным настоящим провалом, за который, наверное, можно упрекнуть игрока Джикию это встреча с "Ливерпулем".Возрастной защитник, вернувшийся в Россию (в начале карьеры серб играл в "Локомотиве") при Луческу, стал важным элементом и в "Зените" Манчини. А помните, сколько было скепсиса в первых матчах Бронислава после возвращения?В этом сезоне Саба был хорош не только в разрушении, в привычном для себе деле. В результативном плане он отличился тоже. За двадцать туров грузинский защитник забил два гола (еще один в Кубке), один из которых стал победным, а благодаря второму удалось избежать поражения в Казани.Донской центральный защитник провёл много неоднозначных матчей, но в начале сезона он был хорош. В оставшейся части немного сбавил, но всё равно выделялся и зачастую был одним из лучших в составе своей команды.На этой позиции без особых излишеств - Игнатьев был самым стабильным и надежным игроком, поэтому звание лучшего и получает. Нельзя сказать, чтобы у Владислава были настоящие конкуренты. Тот же Марио Фернандес, которого принято хвалить и считать лучшим на этой позиции, после получения паспорта выглядит не очень здорово.Конечно, позиция Дмитрия не совсем четвёртый правый защитник (всё-таки "Уфа" играет совсем по-другому), да вообще, играет он далеко не всегда защитника, но отметить "уфимского" универсала всё равно стоит.Ну в самом деле, мы же не главный тренер сборной России? Разве мы можем не упомянуть главного опорника чемпионата? Конечно, нет. Так что удовлетворенно заметим, что Денисов сейчас хорош и чрезвычайно полезен для "железнодорожников", а также печально вздохнём, что, похоже, даже этого Черчесову недостаточно, чтобы вызвать или хотя бы заговорить о Денисове. В сборной его по-прежнему не будет.Понтус был хорош на врожденной позиции сугубо разрушительного опорника в начале первой части нашего сезона, но ещё круче он действовал в нападении, когда Гончаренко не от хорошей жизни перевёл шведа на позицию форварда. Понтус наколотил несколько голов, принёс "армейцам" жизненно важные очки и показал, что на одном амплуа он может и не останавливаться.При нынешней конкуренции освоиться в питерской команде чрезвычайно тяжело (спросите об этом хотя бы у Новосельцева), но Далер справился и стал одним из открытий этого сезона. Забившего четыре гола полузащитника уже приглашали с сборную России, за которую он успел провести четыре матча. При нынешнем темпе развития - вполне может стать одним из основных игроков национальной команды на чемпионате мира.Полузащитник ЦСКА летом радовал особенно, а вот осенью и зимой - немного меньше. На данный момент он остаётся одним из самых талантливых молодых футболистов России.Да, "Локомотива" сегодня много, но и идут они на первом месте! Главная креативная сила "железнодорожников" так же попадает в состав года. Ману проводит отличный сезон, зачастую, следить за ним отдельно в течение всего матча - настоящее удовольствие. Не говоря уже о более ярких и редких перфомансах, типа гола в ворота Селихова летом - такую оплеуху чемпион вспоминал довольно долго.Алексей продолжает расти и радовать. Никаких экстренных прыжков за последние месяцы он не совершил, зато продолжил уверенно расти, постепенно и плавно прибавлять. Хотеть большего в данной ситуации просто грешно, тем более когда так ярко себя показал ещё и брат Алексея Антон. Так что - у нас новые главные футбольные близнецы.На данный момент лучший игрок в чемпионате России. Раньше таким был Халк, ещё чуть раньше - Вагнер Лав, а теперь у нас есть Квинси. Удивительно оснащенный игрок, для которого, похоже, этот сезон в нашей лиге станет последним. Если до прошлой недели у недругов "Спартака" оставался хотя бы один аргумент против голландца (в главном дерби страны он-то не забивает и вечно теряется!), но после 3:0 (два мяча забил Квинси) не осталось никаких контраргументов.Чрезвычайно полезный и смелый игрок, впечатляющей своей результативностью. Адаптировался к нашим условиям швед довольно быстроНад "железнодорожниками" долго смеялись, мол, взяли ради самого факта подписания нового игрока, какого-то пенсионера, но перуанец пусть и не сразу, но все эти вопросы снял. Кроме того, что он втащил свою сборную на чемпионат мира, Фарфан выдал огненную осень-зиму, "сделал" несколько матчей и закрепил преимущество "красно-зелёных" в таблице. Лучший игрок последних месяцев - это однозначно.Во многом похожая история. Мало кто верил в то, что этот парень будет играть в основе. А он играет так, как многим и не снилось. Пусть Адриано не всегда результативен, но в плане движения и помощи партнёрам он один из лучших. Да вы просто вспомните гол "Зениту" и надобность что-то объяснять исчезнет.Если бы он ещё не сбавлял оборотов, Питер уже можно было бы переименовывать в честь Александра. Начал Кокорин огненно. Начал так, как от него никто уже и не ждал. Вызвал массу разговоров на тему того, что наконец-то нашёлся тренер, который сумел найти подход к молодому и капризному дарованию.К сожалению, растянуть этот питерский праздник хотя бы на две трети чемпионата Кокорин не сумел. Вскоре он сбавил и перестал забивать в каждой игре, но ниже определённого уровня не опускался.Сезон получился для, наверное, главной надежды всего русского футбола немного смазанным. Во-первых, все эти разговоры про "Спартак"-ЦСКА-Европу, видимо, были не беспочвенны, но никуда уехать так и не удалось. Во-вторых, травма, испортившая начало чемпионата. Ну и в-третьих, отвратительный "Краснодар", в котором тяжело не только расти, но и просто радоваться футболу. Но в и таких условиях Смолов радовал и приносил пользу. Причем - не только в составе клуба.