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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Комбаров: ребро срослось уже, поэтому начинаю заниматься
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе после травмы ребра.
"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе. Главное, что оно (ребро) срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе. Главное, что оно (ребро) срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
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