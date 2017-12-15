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Дмитрий Комбаров: ребро срослось уже, поэтому начинаю заниматься

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что в ближайшее время приступит к тренировкам по индивидуальной программе после травмы ребра.

"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе. Главное, что оно (ребро) срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 16:32
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