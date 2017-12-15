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Григорий Иванов: Ильину есть интерес, но предложений пока никаких

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями о ситуации вокруг нападающего Владимира Ильина.

"К нему есть интерес, но, думаю, Володя не сыграл так, как он может: во-первых, потому что получил травму, а во-вторых, большие клубы стали выходить, предлагать ему непонятно что. Ему еще нужно закрепиться в нашем клубе, заиграть в премьер-лиге основательно.

Да, у Ильина было великолепное окончание прошлого сезона, он здорово помог клубу. Мы ему очень благодарны и сейчас хотим, чтобы он снова стал забивать, ждем от него хорошей игры. А предложений пока никаких нет, но мы и не хотим его отдавать, хотим, чтобы он заиграл на своем уровне", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Ильин Урал
Сегодня, 17:01
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