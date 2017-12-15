Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Российские футболисты сыграли в мини-футбол со студентами

Футболисты нынешнего и прошлого составов сборной России сыграли вничью с командой студентов Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), встреча прошла на мини-футбольной площадке вуза, сообщает "Р-Спорт".

Команду "Звезд сборной России" на поле представили вратарь Сергей Рыжиков, защитники Андрей Ещенко, Сергей Игнашевич, Роман Шишкин, полузащитники Денис Глушаков, Кирилл Комбаров, нападающий Александр Кержаков и другие игроки.

В роли главного тренера "национальной команды" выступил травмированный защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, матч, завершившийся со счетом 3:3, посетили также восстанавливающийся после перелома ребра защитник московского "Спартака" Кирилл Комбаров, защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий, вратарь сборной страны и тульского "Арсенала" Владимир Габулов.
Сегодня, 17:11
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Den Botov (Сегодня, 17:39) #
  • -2
  •  (2)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 15.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.