Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Паршивлюк: хотел бы видеть во главе команды опытного тренера

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассчитывает увидеть на посту главного тренера команды опытного специалиста.

"Новый главный тренер - это компетенция руководства. Могу лишь сказать, что хотел бы видеть во главе команды опытного тренера, который бы имел успешный опыт в РФПЛ и серьезный тренерский штаб. От себя же добавлю, что мы как игроки сделаем все, чтобы "Ростов" выступил в весенней части чемпионата как можно успешнее.

Могу сказать, что у нас отличная команда, и нам зачастую откровенно не везло. Например, мы провели хорошие игры против "Локомотива" (0:1) и "Рубина" (0:1) и обязаны были брать очки, но не хватало именно удачи. В той же игре с "Амкаром" (0:0) забей [Сверрир] Ингасон пенальти за 10 минут до конца - мы бы добились победы. Хорошо, что в концовке смогли исправить положение и добились важных побед над "Анжи" (2:0) и "Уфой" (1:0), поэтому уходим в каникулы с хорошим оптимистичным настроением", - цитирует Паршивлюка ТАСС.
Теги: Паршивлюк Ростов
Сегодня, 18:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.