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Бранислав Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в декабре

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан лучшим игроком команды в декабре, сообщает официальный сайт клуба.

В голосовании болельщиков сербский футболист опередил Доменико Кришито (2-е место) и Далера Кузяева (3-е место).
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 19:13
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А я бы Кришито на 1 место поставил.
Регистрация: 23.08.2016
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