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Владимир Габулов: мы могли находиться гораздо выше в турнирной таблице РФПЛ

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов заявил, что клуб должен был одержать больше побед в первой части чемпионата России, однако этому помешали необязательные ошибки.

"Большая часть футболистов, выступающих сейчас за "Арсенал", была собрана уже почти год назад - в январе. Мы пришли в команду, которая находилась в зоне вылета, стояла одна задача - сохранить место в премьер-лиге, и, слава богу, нам удалось это сделать. Сейчас же команда сыгралась, добавились футболисты, которые усилили конкуренцию, пришел новый тренер (Миодраг Божович - прим.). Но нельзя сказать, что команда всегда действует успешно, мы могли и должны были находиться гораздо выше, одержать больше побед, однако остаются необязательные ошибки.

Команда в целом допускала ошибки психологического и ментального характера, позволяла себе небольшую расслабленность с командами не из первой пятерки, поэтому мы теряли очки и даже проигрывали, хотя и вели в счете. С лидерами чемпионата "Арсенал" более мобилизован, собран, действует более ответственно, старается отстаивать нужный результат", - цитирует Габулова ТАСС.
Теги: Габулов
Сегодня, 20:45
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
,Не понял, это за шесть очков страдание?
Регистрация: 3.06.2014
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