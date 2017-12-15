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Александр Бубнов: сомневаюсь, что ЦСКА с его проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в первой части чемпионата России, отметив, что клуб вряд ли будет бороться за чемпионство.

"Думаю, что ЦСКА будет бороться в первую очередь за Лигу чемпионов, вряд ли – за чемпионство. Сомневаюсь, что армейцам с их проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул. 10 очков – это очень много. "Спартак" и "Зенит" проигрывают 8 очков – тоже очень много, но их потенциал выше. У них есть возможности для ротации, а у ЦСКА нет.

В первую очередь армейцам нужен забивной форвард. С ним их шансы возрастут. В центре поля я не вижу проблем – людей хватает. Также нужно думать об обороне, где большинство – возрастные защитники, но этот вопрос острее будет стоять летом. Сейчас главное купить нападающего.

12 декабря исполнился год, как Гончаренко пришел в ЦСКА. Считаю, что он отработал хорошо. Ограниченные ресурсы и проблемы не помешали выступить достойно в Лиге чемпионов и продолжать борьбу за место в первой тройке РФПЛ", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов ЦСКА
Сегодня, 22:29
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№1 Написал: Quincy (Сегодня, 22:37) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
12 декабря исполнился год, как Гончаренко пришел в ЦСКА.

Витя на репите sweat_smile
Регистрация: 2.09.2016
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