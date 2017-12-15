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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: сомневаюсь, что ЦСКА с его проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в первой части чемпионата России, отметив, что клуб вряд ли будет бороться за чемпионство.
"Думаю, что ЦСКА будет бороться в первую очередь за Лигу чемпионов, вряд ли – за чемпионство. Сомневаюсь, что армейцам с их проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул. 10 очков – это очень много. "Спартак" и "Зенит" проигрывают 8 очков – тоже очень много, но их потенциал выше. У них есть возможности для ротации, а у ЦСКА нет.
В первую очередь армейцам нужен забивной форвард. С ним их шансы возрастут. В центре поля я не вижу проблем – людей хватает. Также нужно думать об обороне, где большинство – возрастные защитники, но этот вопрос острее будет стоять летом. Сейчас главное купить нападающего.
12 декабря исполнился год, как Гончаренко пришел в ЦСКА. Считаю, что он отработал хорошо. Ограниченные ресурсы и проблемы не помешали выступить достойно в Лиге чемпионов и продолжать борьбу за место в первой тройке РФПЛ", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"Думаю, что ЦСКА будет бороться в первую очередь за Лигу чемпионов, вряд ли – за чемпионство. Сомневаюсь, что армейцам с их проблемами удастся вклиниться в борьбу за титул. 10 очков – это очень много. "Спартак" и "Зенит" проигрывают 8 очков – тоже очень много, но их потенциал выше. У них есть возможности для ротации, а у ЦСКА нет.
В первую очередь армейцам нужен забивной форвард. С ним их шансы возрастут. В центре поля я не вижу проблем – людей хватает. Также нужно думать об обороне, где большинство – возрастные защитники, но этот вопрос острее будет стоять летом. Сейчас главное купить нападающего.
12 декабря исполнился год, как Гончаренко пришел в ЦСКА. Считаю, что он отработал хорошо. Ограниченные ресурсы и проблемы не помешали выступить достойно в Лиге чемпионов и продолжать борьбу за место в первой тройке РФПЛ", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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