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Педро Роша: по-прежнему ощущаю себя частью "Гремио"

Нападающий "Спартака" Педро Роша, проводивший часть отпуска в ОАЭ, выразил радость от встречи со своими экс-одноклубниками по "Гремио". Бразильский клуб находится в ОАЭ для участия на клубном чемпионате мира.

"Для меня очень важно было навестить "Гремио" здесь, в ОАЭ. По-прежнему ощущаю себя частью команды. Я даже остался в командном чате в WhatsApp.

Считаю, что заслужил медаль Кубка Либертадорес. Ведь играл во многих матчах, забивал, отдавал. Больше меня забили в итоге только Барриос и Луан. К слову, финал смотрел из Москвы. И было непросто: из-за разницы во времени матч для был посреди ночи", - цитирует Рошу "Спорт-Экспресс".
Теги: Роша Спартак
Вчера, 23:11
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№1 Написал: зенитовец СССР (Вчера, 23:53) #
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ПЕДРО РОША: ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЩУЩАЮ СЕБЯ ЧАСТЬЮ "ГРЕМИО"
Да, педроша, в говно тяжело интегрироваться, а для нормального человека даже невозможно. Беги от них - беги, покуда не выработалась привычка к тарасовской наркоте. А то станешь таким же долб-аебом как их капитан.
Регистрация: 22.08.2008
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