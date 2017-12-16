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В Росимуществе нет данных о сделке по продаже 25 процентов акций ЦСКА компании "Россети"

В пресс-службе Федерального агентства по управлению государственным имуществом, комментируя информацию о достигнутой договоренности между ПАО "Россети" и ПФК ЦСКА о продаже 25 процентов акций футбольного клуба, заявили, что у них нет данных об этой сделке.

– Действительно ли Росимущество одобрило сделку по продаже 25 процентов Профессионального футбольного клуба ЦСКА компании ПАО "Россети"?

– У нас нет данных об этой сделке, - сказала глава пресс-службы Росимущества Арина Лазарева.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что ПАО "Россетти" достигли договоренности с президентом армейцев Евгением Гинером о покупке 25-процентного блок-пакета акций клуба. В то же время источник утверждает, что Росимущество уже сообщило сторонам, что сделка одобрена.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 00:33
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