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Массимо Каррера: я ни разу не сталкивался с проявлениями расизма в России

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не сталкивался в России с проявлением расизма.

"За все 18 месяцев, что я живу в России, я ни разу не сталкивался с проявлениями расизма. Да, наши фанаты очень горячие и они многого требуют от команды, но я не знаю случаев, связанных с расизмом или оскорблением иностранных игроков", - приводит слова Карреры RT.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 00:45
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Странно было бы, имея половину негров в составе, говорить о расизме...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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