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Наиль Измайлов: "Спартак" будет усиливать состав. Каррера назвал имена

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о трансферных задачах команды во время зимнего перерыва.

"Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички. Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно. Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 01:34
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 01:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Измайлов даёт добро...
Регистрация: 2.08.2013
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