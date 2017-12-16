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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Наиль Измайлов: "Спартак" будет усиливать состав. Каррера назвал имена
Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о трансферных задачах команды во время зимнего перерыва.
"Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички. Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно. Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
"Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички. Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно. Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
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