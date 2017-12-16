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Станимир Стойлов: впервые слышу об интересе "Ростова" к моей персоне

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов назвал слухами информацию, что он может возглавить "Ростов".

Ранее сообщалось, что ростовский клуб рассматривает кандидатуру 50-летнего болгарского специалиста на пост главного тренера команды.

"Впервые слышу об интересе "Ростова" к моей персоне. Я веду переговоры с несколькими клубами из Европы, но информация, что я - претендент на тренерский пост в "Ростове", является слухом", - цитирует Стойлова ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 16:12
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