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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станимир Стойлов: впервые слышу об интересе "Ростова" к моей персоне
Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов назвал слухами информацию, что он может возглавить "Ростов".
Ранее сообщалось, что ростовский клуб рассматривает кандидатуру 50-летнего болгарского специалиста на пост главного тренера команды.
"Впервые слышу об интересе "Ростова" к моей персоне. Я веду переговоры с несколькими клубами из Европы, но информация, что я - претендент на тренерский пост в "Ростове", является слухом", - цитирует Стойлова ТАСС.
Ранее сообщалось, что ростовский клуб рассматривает кандидатуру 50-летнего болгарского специалиста на пост главного тренера команды.
"Впервые слышу об интересе "Ростова" к моей персоне. Я веду переговоры с несколькими клубами из Европы, но информация, что я - претендент на тренерский пост в "Ростове", является слухом", - цитирует Стойлова ТАСС.
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