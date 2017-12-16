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Массимо Каррера: "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что московский клуб похож на "Ювентус", где он ранее работал.

"Я получил приглашение из "Спартака" и сразу же его принял. У меня не было уверенности, что Антонио возьмет меня с собой в новый клуб. К тому же, я знал, что "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус": команда с большими амбициями и множеством болельщиков", - цитирует Карреру RT.
Теги: Каррера Спартак Ювентус
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и не нужно это воспринимать так буквально
п.с. это касается Голубой Лагуны


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
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