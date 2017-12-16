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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Массимо Каррера: "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что московский клуб похож на "Ювентус", где он ранее работал.
"Я получил приглашение из "Спартака" и сразу же его принял. У меня не было уверенности, что Антонио возьмет меня с собой в новый клуб. К тому же, я знал, что "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус": команда с большими амбициями и множеством болельщиков", - цитирует Карреру RT.
"Я получил приглашение из "Спартака" и сразу же его принял. У меня не было уверенности, что Антонио возьмет меня с собой в новый клуб. К тому же, я знал, что "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус": команда с большими амбициями и множеством болельщиков", - цитирует Карреру RT.
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