Массимо Каррера: "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что московский клуб похож на "Ювентус", где он ранее работал."Я получил приглашение из "Спартака" и сразу же его принял. У меня не было уверенности, что Антонио возьмет меня с собой в новый клуб. К тому же, я знал, что "Спартак" - это своего рода российский "Ювентус": команда с большими амбициями и множеством болельщиков", - цитирует Карреру RT.