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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: с Моуринью общался, как Эллочка-Людоедка из "12 стульев"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как пообщался с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после проигранного матча (1:4) в Лиге чемпионов.
– За кого, кстати, будете теперь переживать в ЛЧ?
– С давних времен симпатизирую "Манчестер Юнайтед". Так что буду болеть за команду Моуринью, пусть она пройдет как можно дальше.
– Удалось обстоятельно поговорить с португальцем после ваших матчей с "Манчестером"?
– Да. Камера выхватила наш с ним разговор, и после игры мне позвонили удивленные жена и сын: "О чем ты мог говорить с Моуринью, учитывая уровень твоего английского?".
– Что ответили?
– Сказал, что общался как Эллочка-Людоедка из "12 стульев". Ее словарный запас составлял 30 слов. У меня, наверное, чуть больше английских – 50. Вот я их все ему и выложил! Уж не знаю, понял он меня или нет (смеется).
– Вы-то его поняли?
– Да, прекрасно. То, что он спрашивал, в принципе, несложно было разобрать. А вот мои ответы…
– Особенный не подал вида, что у вас, мягко говоря, не очень хороший английский?
– Ну, если бы он мне еще дополнительные вопросы задавал, тогда вообще бы меня смутил. А вообще Моуринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-английски, с нашими бразильцами – Витинью и Марио Фернандесом – по-португальски.
"Спорт-Экспресс"
– За кого, кстати, будете теперь переживать в ЛЧ?
– С давних времен симпатизирую "Манчестер Юнайтед". Так что буду болеть за команду Моуринью, пусть она пройдет как можно дальше.
– Удалось обстоятельно поговорить с португальцем после ваших матчей с "Манчестером"?
– Да. Камера выхватила наш с ним разговор, и после игры мне позвонили удивленные жена и сын: "О чем ты мог говорить с Моуринью, учитывая уровень твоего английского?".
– Что ответили?
– Сказал, что общался как Эллочка-Людоедка из "12 стульев". Ее словарный запас составлял 30 слов. У меня, наверное, чуть больше английских – 50. Вот я их все ему и выложил! Уж не знаю, понял он меня или нет (смеется).
– Вы-то его поняли?
– Да, прекрасно. То, что он спрашивал, в принципе, несложно было разобрать. А вот мои ответы…
– Особенный не подал вида, что у вас, мягко говоря, не очень хороший английский?
– Ну, если бы он мне еще дополнительные вопросы задавал, тогда вообще бы меня смутил. А вообще Моуринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-английски, с нашими бразильцами – Витинью и Марио Фернандесом – по-португальски.
"Спорт-Экспресс"
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