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Виктор Гончаренко: с Моуринью общался, как Эллочка-Людоедка из "12 стульев"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как пообщался с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после проигранного матча (1:4) в Лиге чемпионов.

– За кого, кстати, будете теперь переживать в ЛЧ?

– С давних времен симпатизирую "Манчестер Юнайтед". Так что буду болеть за команду Моуринью, пусть она пройдет как можно дальше.

– Удалось обстоятельно поговорить с португальцем после ваших матчей с "Манчестером"?

– Да. Камера выхватила наш с ним разговор, и после игры мне позвонили удивленные жена и сын: "О чем ты мог говорить с Моуринью, учитывая уровень твоего английского?".

– Что ответили?

– Сказал, что общался как Эллочка-Людоедка из "12 стульев". Ее словарный запас составлял 30 слов. У меня, наверное, чуть больше английских – 50. Вот я их все ему и выложил! Уж не знаю, понял он меня или нет (смеется).

– Вы-то его поняли?

– Да, прекрасно. То, что он спрашивал, в принципе, несложно было разобрать. А вот мои ответы…

– Особенный не подал вида, что у вас, мягко говоря, не очень хороший английский?

– Ну, если бы он мне еще дополнительные вопросы задавал, тогда вообще бы меня смутил. А вообще Моуринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-английски, с нашими бразильцами – Витинью и Марио Фернандесом – по-португальски.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко Моуринью
Сегодня, 19:16
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№1 Написал: Toorch (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
А вообще Моуринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-беларусски, с нашими бразильцами – Витинью и Марио Фернандесом – по-португальски.
! Вот тогда действительно был бы молодец!
Регистрация: 14.03.2017
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