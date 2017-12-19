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Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом" до 2019 года

Полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом" до лета 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.

"Прежнее соглашение Гацкана с клубом истекало летом 2018 года. Не так давно оно было продлено до лета 2019 года", - сказал источник.
Теги: Гацкан Ростов
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Ростов»
ГАЦКАНУ И КАЛАЧЕВУ ЗДОРОВЬЯ !!!
Регистрация: 12.03.2012
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