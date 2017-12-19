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Сергей Паршивлюк: Карпин сделает всё, чтобы стиль команды "Ростов" был узнаваемым

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера донской команды.

"Рад, что наступила ясность. Сложно, когда нет понимания, кто будет главным тренером. И, конечно, очень рад за Валерия Георгиевича. Хорошо знаю его требования, знаю, какой он специалист. Уверен, с ним всё будет хорошо у команды. С огромным оптимизмом смотрю в будущее.

Самое сильное качество Карпина то, что он 24 часа живёт футболом. Валерий Георгиевич сделает всё, чтобы стиль команды "Ростов" был узнаваемым, а болельщики заполнили наш новый стадион. Думаю, всем понравится игра, которую он поставит команде.

Сложно сказать, как это будет выглядеть. Многое зависит от футболистов. Но не секрет, что Карпин всегда ставил игру через пас. Думаю, он продолжит проповедовать этот свой стиль", - цитирует Паршивлюка "Чемпионат.сом".
Теги: Паршивлюк Карпин Ростов
Сегодня, 17:37
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
заваленная зимняя предсезонка? grinning
Регистрация: 24.11.2008
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