Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Лебеденко: мне хочется еще поиграть в футбол, буду искать команду

Нападающий Игорь Лебеденко, расторгнувший контракт с московским "Араратом", хочет продолжить карьеру.

"Мне хочется еще поиграть в футбол, желание есть, буду искать команду и смотреть. Некоторые клубы ФНЛ и премьер-лиги проявляют ко мне интерес, но пока до конкретных предложений дело не доходило, так что не вижу смысла об этом говорить и называть команды. Интерес есть, но конкретных разговоров не было", - цитирует Лебеденко ТАСС.
Теги: Лебеденко
Сегодня, 18:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.