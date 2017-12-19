Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Карпин: изменения в составе "Ростова" не исключены

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что перед ним стоит задача достичь максимально возможных показателей в этом сезоне.

– Какие задачи поставлены перед вами?

– В этом сезоне достичь максимальных – насколько это возможно – показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.

– Вы наверняка изучали календарь. Обратили внимание, каким станет рестарт для "Ростова"?

– Да, расписание очень сложное. В первых пяти турах четыре соперника из первой пятерки ("Краснодар", "Зенит", ЦСКА и"Локомотив". – Прим.).

– Именно этот отрезок – ключевой?

– Нет. Разве последующие матчи не важны? Играть надо со всеми командами, просто этот период самый трудный.

– Помните, что говорили о "Ростове" в своих эфирах на телевидении?

– Нет, ведь рассуждал обо всех клубах. Что видел, то и высказывал.

– Какого вы мнения о составе дончан?

– В тех условиях, в которых летом оказался клуб, когда осталось около 10 футболистов, руководство провело огромную и хорошую работу по формированию нынешней команды. Собрали все лучшее из того, что могли собрать. За прошлое трансферное окно можно поставить твердую пятерку, памятуя о том, в каких условиях набирался коллектив.

– А как оцените игру "Ростова" и что намерены поменять?

– Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 5-3-2 расстановка стала 5-4-1. Проблем в обороне практически не возникало – пропускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице. Как станет выглядеть "Ростов" в будущем, сейчас не скажу – нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности. Не исключены и какие-то изменения в составе.

– Насколько большие?

– Это вопрос не к тренеру, а к руководству клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 20:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.