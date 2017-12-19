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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: изменения в составе "Ростова" не исключены
Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что перед ним стоит задача достичь максимально возможных показателей в этом сезоне.
– Какие задачи поставлены перед вами?
– В этом сезоне достичь максимальных – насколько это возможно – показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.
– Вы наверняка изучали календарь. Обратили внимание, каким станет рестарт для "Ростова"?
– Да, расписание очень сложное. В первых пяти турах четыре соперника из первой пятерки ("Краснодар", "Зенит", ЦСКА и"Локомотив". – Прим.).
– Именно этот отрезок – ключевой?
– Нет. Разве последующие матчи не важны? Играть надо со всеми командами, просто этот период самый трудный.
– Помните, что говорили о "Ростове" в своих эфирах на телевидении?
– Нет, ведь рассуждал обо всех клубах. Что видел, то и высказывал.
– Какого вы мнения о составе дончан?
– В тех условиях, в которых летом оказался клуб, когда осталось около 10 футболистов, руководство провело огромную и хорошую работу по формированию нынешней команды. Собрали все лучшее из того, что могли собрать. За прошлое трансферное окно можно поставить твердую пятерку, памятуя о том, в каких условиях набирался коллектив.
– А как оцените игру "Ростова" и что намерены поменять?
– Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 5-3-2 расстановка стала 5-4-1. Проблем в обороне практически не возникало – пропускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице. Как станет выглядеть "Ростов" в будущем, сейчас не скажу – нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности. Не исключены и какие-то изменения в составе.
– Насколько большие?
– Это вопрос не к тренеру, а к руководству клуба.
"Спорт-Экспресс"
– Какие задачи поставлены перед вами?
– В этом сезоне достичь максимальных – насколько это возможно – показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.
– Вы наверняка изучали календарь. Обратили внимание, каким станет рестарт для "Ростова"?
– Да, расписание очень сложное. В первых пяти турах четыре соперника из первой пятерки ("Краснодар", "Зенит", ЦСКА и"Локомотив". – Прим.).
– Именно этот отрезок – ключевой?
– Нет. Разве последующие матчи не важны? Играть надо со всеми командами, просто этот период самый трудный.
– Помните, что говорили о "Ростове" в своих эфирах на телевидении?
– Нет, ведь рассуждал обо всех клубах. Что видел, то и высказывал.
– Какого вы мнения о составе дончан?
– В тех условиях, в которых летом оказался клуб, когда осталось около 10 футболистов, руководство провело огромную и хорошую работу по формированию нынешней команды. Собрали все лучшее из того, что могли собрать. За прошлое трансферное окно можно поставить твердую пятерку, памятуя о том, в каких условиях набирался коллектив.
– А как оцените игру "Ростова" и что намерены поменять?
– Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 5-3-2 расстановка стала 5-4-1. Проблем в обороне практически не возникало – пропускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице. Как станет выглядеть "Ростов" в будущем, сейчас не скажу – нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности. Не исключены и какие-то изменения в составе.
– Насколько большие?
– Это вопрос не к тренеру, а к руководству клуба.
"Спорт-Экспресс"
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