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Роман Шишкин: история нынешнего "Локомотива", как мне кажется, похожа со "Спартаком"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин отметил, что нынешнее лидерство "Локомотива" напоминает ему чемпионство "Спартака" в предыдущем сезоне. Железнодорожники ушли на перерыв с восьмиочковым отрывом от "Зенита" и "Спартака".

- Как вам взлет "Локо"?

– Удивительно, как много матчей ребята на последних минутах вытащили. Но везет сильнейшим. Вспоминаю чемпионство "Спартака". История нынешнего "Локомотива", как мне кажется, похожа. Плюс очень в хорошей форме все исполнители.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шишкин Локомотив
Сегодня, 21:08
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6
(1)
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: DimonYA
да ладно. Спартак додавливал, добивал соперников атакуя, а вы сидите в обороне, 2 раза вылезли забили и выиграли ))

Дурак))! Поздравляю))!


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Чур тебя, спартак же в фееричный футбол играет, а Локо так, говно пинает. Локо же не может 0,7 принять, а фееричный спартак может. И по 1-0 весь прошлый сезон выигрывать может, но это же феерично.
Как вы можете спартак сравнивать с Локо? Таблица для идиотов, главное влажные фантазии поросячьи


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:08) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да нее,тот Спартак играл в атаку,была мощь,прессинг,а локо показывает невзрачный футбол,оборонительный,даже сейчас Спартак по игре сильнее,
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
так у вас в группе такое дно было и то вы умудрильси дома молдаванам слить )))
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: DimonYA
да ладно. Спартак додавливал, добивал соперников атакуя, а вы сидите в обороне, 2 раза вылезли забили и выиграли ))

Только, вот Спартак вылетел отовсюду и все силы бросил на чемпионат, а мы в ЛЕ с 1 места в группе, попутно, выходим.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:10) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
да ладно. Спартак додавливал, добивал соперников атакуя, а вы сидите в обороне, 2 раза вылезли забили и выиграли ))
Регистрация: 26.07.2014
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