Роман Шишкин: история нынешнего "Локомотива", как мне кажется, похожа со "Спартаком"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин отметил, что нынешнее лидерство "Локомотива" напоминает ему чемпионство "Спартака" в предыдущем сезоне. Железнодорожники ушли на перерыв с восьмиочковым отрывом от "Зенита" и "Спартака".– Удивительно, как много матчей ребята на последних минутах вытащили. Но везет сильнейшим. Вспоминаю чемпионство "Спартака". История нынешнего "Локомотива", как мне кажется, похожа. Плюс очень в хорошей форме все исполнители.