Валерий Карпин: назначение в "Ростов" - большая ответственность

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что работа в донском клубе – большая ответственность для него.– Большая ответственность.– Воодушевлен я был всегда. Если это не так, какой смысл тогда работать?– Получается, что так.– Да, по приглашению акима Павлодарской области побывал там, провел переговоры.– А потом обратились из "Ростова", и вы сочли этот вариант более интересным?– Главное, хотелось вернуться к практической деятельности. После встречи с руководством клуба, президентом и спортивным директором, понял, что взгляды во многом совпадают, и работать будет комфортно.– Даже сравнивать нельзя. В "Мальорку" пришел за неделю до начала чемпионата, в "Армавир" – за два дня, не имея заявленных футболистов. У дончан же есть состав, качественные игроки, время для подготовки.