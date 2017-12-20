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Валерий Карпин: назначение в "Ростов" - большая ответственность

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что работа в донском клубе – большая ответственность для него.

– Что для вас назначение в "Ростов"?

– Большая ответственность.

– У вас была довольно длительная, с июня 2016 года, пауза в тренерской практике. Сейчас, наверное, особенно воодушевлены?

– Воодушевлен я был всегда. Если это не так, какой смысл тогда работать?

– Ваше соглашение рассчитано на 2,5 года. Это довольно длительный срок – клуб верит в вас?

– Получается, что так.

– Правда, что вы летали в Павлодар и могли возглавить "Иртыш"?

– Да, по приглашению акима Павлодарской области побывал там, провел переговоры.

– А потом обратились из "Ростова", и вы сочли этот вариант более интересным?

– Именно. Предложение оказалось конкретным, и принял решение.

– Каков главный фактор "за"?

– Главное, хотелось вернуться к практической деятельности. После встречи с руководством клуба, президентом и спортивным директором, понял, что взгляды во многом совпадают, и работать будет комфортно.

– Вы говорили, что трудоустройство в "Мальорку" и "Армавир" были авантюрами. На этом фоне "Ростов" выглядит гораздо серьезнее?

– Даже сравнивать нельзя. В "Мальорку" пришел за неделю до начала чемпионата, в "Армавир" – за два дня, не имея заявленных футболистов. У дончан же есть состав, качественные игроки, время для подготовки.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 01:44
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