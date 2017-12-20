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Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии в 2017 году

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии по итогам 2017 года, сообщает "Прессбол".

Вторым стал тренер БАТЭ Александр Ермакович, а тройку замкнул Владимир Журавель из брестского "Динамо".

40-летний Гончаренко получает эту награду в 7-й раз в карьере – ранее трофей покорялся в 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 годах.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 02:04
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