Роман Шишкин: Смолов уедет

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин выразил мнение, что форвард клуба Федор Смолов покинет клуб. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Вест Хэм", также игрок, по данным СМИ, входит в расширенный список кандидатов в "Реал".– Квинси Промес.– Уедет.– Миша Лысов из "Локомотива", левый защитник.