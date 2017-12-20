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Роман Шишкин: Смолов уедет

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин выразил мнение, что форвард клуба Федор Смолов покинет клуб. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Вест Хэм", также игрок, по данным СМИ, входит в расширенный список кандидатов в "Реал".

– Лучший игрок года?

– Квинси Промес.

- Смолов – уедет или останется?

– Уедет.

– Открытие года?

– Миша Лысов из "Локомотива", левый защитник.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шишкин Смолов Краснодар Промес Лысов
Сегодня, 02:19
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