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Анзор Кавазашвили: вратарь года - наш дорогой Акинфеев, он держит европейский уровень

Дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, кто стал лучшим вратарём чемпионата России в 2017 году.

"Естественно, лучший вратарь нашего чемпионата в 2017-м — наш дорогой Акинфеев. Он постоянно играет достаточно хорошо, выдерживает уровень европейского вратаря. У Игоря нет таких просчётов, которые обычно бывают у вратарей. Возможно, в каких-то моментах он и мог выручить, но пропущенные мячи поставить ему в вину нельзя. За счёт стабильности и класса Акинфеев до сих пор остаётся лучшим", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
Теги: Кавани Кавазашвили Акинфеев
Сегодня, 00:10
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