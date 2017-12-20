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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Газзаев: в проекте "революции" Федуна не сказано о главном...
Депутат Госдумы РФ, известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о проекте реформ российского футбола от владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Я согласен с Леонидом Федуном в том плане, что клубы в России должны зарабатывать. Но надо задать вопрос – а почему они не зарабатывают? И в проекте "революции" не сказано ни единого слова про самое главное. Основная часть прибыли любого профессионального футбольного клуба в мире – это: 1) телевизионные права; 2) доходы во время игровых дней, то есть «матчдэй», от продажи билетов, атрибутики, кейтеринга; 3) спонсорские средства и реклама.
Россия – шестая лига Европы в рейтинге УЕФА, но лишь 14-я по доходам от телеправ. Это удивительно. 30 миллионов долларов в год на весь российский футбол – на что этого хватит?! Коммерческая составляющая в наших лигах находится, к сожалению, на нулевом уровне. Телевизионный контракт должен приносить совсем другие деньги.
Будь в России нормальные доходы от телеправ, условный ЦСКА, "Зенит" или "Спартак", будучи чемпионом, получал бы в год, допустим, хотя бы 30 миллионов долларов благодаря телеконтракту. За участие в еврокубках – еще 12 – 15 миллионов. И примерно столько же составляла бы прибыль от игровых дней. Итого – уже 60. И 30 – 40 % бюджета добавляют спонсоры, рекламодатели.
На это можно комфортно существовать, не нарушая правил финансового fair play. Тогда бы каждый клуб в соответствии со своими доходами решал конкретные задачи. А для создания конкурентной среды в лиге надо сделать так, чтобы доход клуба напрямую зависел от занятого места. Условно, между 7-м и 8-м местом – разница в 2 – 3 миллиона долларов. Тогда в чемпионате будет совсем другой уровень борьбы.
Второй важный момент: необходимо, чтобы бизнес активнее шел в профессиональный спорт. Для этого следует ввести налоговые льготы и преференции. Напомню, что Президент России еще в 2016 году поручил правительству разработать предложения по поэтапному сокращению госфинансирования профессионального спорта и повышению финансирования массового спорта", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Я согласен с Леонидом Федуном в том плане, что клубы в России должны зарабатывать. Но надо задать вопрос – а почему они не зарабатывают? И в проекте "революции" не сказано ни единого слова про самое главное. Основная часть прибыли любого профессионального футбольного клуба в мире – это: 1) телевизионные права; 2) доходы во время игровых дней, то есть «матчдэй», от продажи билетов, атрибутики, кейтеринга; 3) спонсорские средства и реклама.
Россия – шестая лига Европы в рейтинге УЕФА, но лишь 14-я по доходам от телеправ. Это удивительно. 30 миллионов долларов в год на весь российский футбол – на что этого хватит?! Коммерческая составляющая в наших лигах находится, к сожалению, на нулевом уровне. Телевизионный контракт должен приносить совсем другие деньги.
Будь в России нормальные доходы от телеправ, условный ЦСКА, "Зенит" или "Спартак", будучи чемпионом, получал бы в год, допустим, хотя бы 30 миллионов долларов благодаря телеконтракту. За участие в еврокубках – еще 12 – 15 миллионов. И примерно столько же составляла бы прибыль от игровых дней. Итого – уже 60. И 30 – 40 % бюджета добавляют спонсоры, рекламодатели.
На это можно комфортно существовать, не нарушая правил финансового fair play. Тогда бы каждый клуб в соответствии со своими доходами решал конкретные задачи. А для создания конкурентной среды в лиге надо сделать так, чтобы доход клуба напрямую зависел от занятого места. Условно, между 7-м и 8-м местом – разница в 2 – 3 миллиона долларов. Тогда в чемпионате будет совсем другой уровень борьбы.
Второй важный момент: необходимо, чтобы бизнес активнее шел в профессиональный спорт. Для этого следует ввести налоговые льготы и преференции. Напомню, что Президент России еще в 2016 году поручил правительству разработать предложения по поэтапному сокращению госфинансирования профессионального спорта и повышению финансирования массового спорта", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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