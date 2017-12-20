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Тимур Лепсая: долги у "Балтики" есть, но они незначительные

Задолженности по зарплатам в футбольном клубе "Балтика" незначительные, ситуация в клубе лучше, чем у большинства команд Футбольной национальной лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор калининградской команды Тимур Лепсая.

Ранее появилась информация, что клуб два месяца не платит футболистам зарплату и премиальные.

"Информация о том, что "Балтика" два месяца не платит футболистам зарплату, является ложью. [Долги] незначительные. Ситуация лучше, чем у подавляющего большинства клубов ФНЛ. В нашем клубе все хорошо, лучше, чем у многих других", - заявил Лепсая.
Теги: Балтика
Сегодня, 22:16
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