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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент Оланаре: пока Аарон не думает об уходе из ЦСКА, у него все нормально с настроем
Атта Анеке, агент нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, сообщил, что футболист на данный момент не думает об уходе из московского клуба.
– Оланаре останется в ЦСКА этой зимой или все же покинет команду?
– Посмотрим, пока не знаю. Еще нет никакого решения.
– Есть по нападающему предложения от других команд?
– Пока нет. Мы договорились встретиться с Аароном после перерыва и обсудить, что будем делать дальше – искать команду или нет.
– А на данный момент Оланаре к какому варианту склоняется?
– Пока он не думает об уходе, у него все нормально с настроем. Но если все же придется покинуть ЦСКА, то проблем у него не возникнет, – сказал Анеке.
"Спорт-Экспресс"
– Оланаре останется в ЦСКА этой зимой или все же покинет команду?
– Посмотрим, пока не знаю. Еще нет никакого решения.
– Есть по нападающему предложения от других команд?
– Пока нет. Мы договорились встретиться с Аароном после перерыва и обсудить, что будем делать дальше – искать команду или нет.
– А на данный момент Оланаре к какому варианту склоняется?
– Пока он не думает об уходе, у него все нормально с настроем. Но если все же придется покинуть ЦСКА, то проблем у него не возникнет, – сказал Анеке.
"Спорт-Экспресс"
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