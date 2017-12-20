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Агент Оланаре: пока Аарон не думает об уходе из ЦСКА, у него все нормально с настроем

Атта Анеке, агент нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, сообщил, что футболист на данный момент не думает об уходе из московского клуба.

– Оланаре останется в ЦСКА этой зимой или все же покинет команду?

– Посмотрим, пока не знаю. Еще нет никакого решения.

– Есть по нападающему предложения от других команд?

– Пока нет. Мы договорились встретиться с Аароном после перерыва и обсудить, что будем делать дальше – искать команду или нет.

– А на данный момент Оланаре к какому варианту склоняется?

– Пока он не думает об уходе, у него все нормально с настроем. Но если все же придется покинуть ЦСКА, то проблем у него не возникнет, – сказал Анеке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 22:14
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