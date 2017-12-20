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Александр Кержаков: если расставлять нападающих РФПЛ по местам, то первый - это Смолов

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков поделился мнением, кто из нападающих в российской Премьер-Лиге был лучшим в 2017 году.

"Я думаю, что если расставлять нападающих по местам, то первый — это Смолов, второй — Промес, третий — Кокорин. Фёдор стал лучшим бомбардиром чемпионата. Промес? Я думаю, что во многом благодаря Промесу "Спартак" стал чемпионом. Ну а Кокорин во второй половине года – начале этого сезона, мне кажется, ярче всех себя проявляет", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
Теги: Кержаков Смолов
Сегодня, 22:48
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(0)
№7 Написал: Санта (Сегодня, 23:45) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как он Топорена первым не поставил после того, как тот эпично скержаковил))) Фарфан - да, а Топорен дерьмом был, дерьмом остался


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: max7777
Ну ты дебил

нахер послан
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 23:38) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: max7777
Промес все таки не чистый форвард, и чтоб раскрыться лучше нужно пока не поздно уходить

плять как же заепали фаны других клубов, которые отправляют Промеса кудато в Европу.
Накуй пошли, чурканы херовы. Своих лидеров, чтоб "раскрылись лучше" отправляйте в Нумансии и Халл сити.
Фанам Спартака нужно, чтоб Промес нам приносил пользу как можно дольше.
А там он уже без вас советичков епланов разберется, что лучше для него.
Накуй идите со своими советами.

Ну ты дебил
Я смотрю сейчас на Салаха в Ливерпуль и думаю Промес вряд ли потянул бы, а если будет продолжать сидеть у нас, так и не раскроет весь свой потенциал, если он хочет стать лучшим нужно играть в лучших лигах мира а это Испания да Англия, сколько у нас пересидело игроков Вагнер Лев Карвальо, Халк, будет Спартак супер клубом мировым тогда и будешь вы е, а пока удел средних не говоря о маленьких клубах расставаться с лидерами и растить новых
Регистрация: 5.08.2010
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:33) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: max7777
Промес все таки не чистый форвард, и чтоб раскрыться лучше нужно пока не поздно уходить

плять как же заепали фаны других клубов, которые отправляют Промеса кудато в Европу.
Накуй пошли, чурканы херовы. Своих лидеров, чтоб "раскрылись лучше" отправляйте в Нумансии и Халл сити.
Фанам Спартака нужно, чтоб Промес нам приносил пользу как можно дольше.
А там он уже без вас советичков епланов разберется, что лучше для него.
Накуй идите со своими советами.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 23:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Согласен Смолов это уже стабильность все таки свой класс показывает не сколько сезонов, Промес все таки не чистый форвард, и чтоб раскрыться лучше нужно пока не поздно уходить, а у Кокорина пока только вспышка была вот покажет себя во второй половине а потом на Чмира тогда и можно что то говорить
Регистрация: 5.08.2010
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так Промес то и не нападающий. Хех
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:51) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Саня все четко разложил!
Регистрация: 5.04.2017
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