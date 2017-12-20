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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кержаков: если расставлять нападающих РФПЛ по местам, то первый - это Смолов
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков поделился мнением, кто из нападающих в российской Премьер-Лиге был лучшим в 2017 году.
"Я думаю, что если расставлять нападающих по местам, то первый — это Смолов, второй — Промес, третий — Кокорин. Фёдор стал лучшим бомбардиром чемпионата. Промес? Я думаю, что во многом благодаря Промесу "Спартак" стал чемпионом. Ну а Кокорин во второй половине года – начале этого сезона, мне кажется, ярче всех себя проявляет", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
"Я думаю, что если расставлять нападающих по местам, то первый — это Смолов, второй — Промес, третий — Кокорин. Фёдор стал лучшим бомбардиром чемпионата. Промес? Я думаю, что во многом благодаря Промесу "Спартак" стал чемпионом. Ну а Кокорин во второй половине года – начале этого сезона, мне кажется, ярче всех себя проявляет", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
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