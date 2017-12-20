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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: в "Локомотиве" в этом сезоне выделю Фернандеша, Миранчуков и Фарфана
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев выделил лучших игроков первой части чемпионата России.
"В "Локомотиве" в этом сезоне выделю Фернандеша, Миранчуков и Фарфана. Совсем по-другому раскрылся Кверквелия. В "Спартаке" ярчайшая звезда – Промес. Мне также очень нравится Луиз Адриану. Плюс Фернанду и Глушаков, которые выделяются и цементируют игру москвичей.
В "Зените" блеснул наконец-то Кокорин. За 29 матчей забил 18 голов, отличный результат. Также хочу отметить Ивановича, он демонстрирует высокое мастерство и колоссальный опыт. А вот представителям сборной Аргентины еще нужно время для адаптации. Российский чемпионат – непростой, и легко здесь никого не обыграешь.
Что касается ЦСКА, то помимо молодежи я бы отметил ветеранов – Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Они создают в команде победный дух – и молодые должны перенимать у них именно это, закалять свой характер. И, конечно, своей игрой выделяется Головин. Он стал лидером по игре и одним из лучших футболистов ЦСКА. Очень важно, чтобы он стал еще и лидером по духу – это качество настоящего большого мастера.
К сожалению, травмы, мучившие Дзагоева, мешали ему проявить себя – и я хочу пожелать Алану меньше травматизма", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"В "Локомотиве" в этом сезоне выделю Фернандеша, Миранчуков и Фарфана. Совсем по-другому раскрылся Кверквелия. В "Спартаке" ярчайшая звезда – Промес. Мне также очень нравится Луиз Адриану. Плюс Фернанду и Глушаков, которые выделяются и цементируют игру москвичей.
В "Зените" блеснул наконец-то Кокорин. За 29 матчей забил 18 голов, отличный результат. Также хочу отметить Ивановича, он демонстрирует высокое мастерство и колоссальный опыт. А вот представителям сборной Аргентины еще нужно время для адаптации. Российский чемпионат – непростой, и легко здесь никого не обыграешь.
Что касается ЦСКА, то помимо молодежи я бы отметил ветеранов – Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Они создают в команде победный дух – и молодые должны перенимать у них именно это, закалять свой характер. И, конечно, своей игрой выделяется Головин. Он стал лидером по игре и одним из лучших футболистов ЦСКА. Очень важно, чтобы он стал еще и лидером по духу – это качество настоящего большого мастера.
К сожалению, травмы, мучившие Дзагоева, мешали ему проявить себя – и я хочу пожелать Алану меньше травматизма", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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