Опрос:

Новости партнеров

Валерий Газзаев: в "Локомотиве" в этом сезоне выделю Фернандеша, Миранчуков и Фарфана

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев выделил лучших игроков первой части чемпионата России.

"В "Локомотиве" в этом сезоне выделю Фернандеша, Миранчуков и Фарфана. Совсем по-другому раскрылся Кверквелия. В "Спартаке" ярчайшая звезда – Промес. Мне также очень нравится Луиз Адриану. Плюс Фернанду и Глушаков, которые выделяются и цементируют игру москвичей.

В "Зените" блеснул наконец-то Кокорин. За 29 матчей забил 18 голов, отличный результат. Также хочу отметить Ивановича, он демонстрирует высокое мастерство и колоссальный опыт. А вот представителям сборной Аргентины еще нужно время для адаптации. Российский чемпионат – непростой, и легко здесь никого не обыграешь.

Что касается ЦСКА, то помимо молодежи я бы отметил ветеранов – Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Они создают в команде победный дух – и молодые должны перенимать у них именно это, закалять свой характер. И, конечно, своей игрой выделяется Головин. Он стал лидером по игре и одним из лучших футболистов ЦСКА. Очень важно, чтобы он стал еще и лидером по духу – это качество настоящего большого мастера.
К сожалению, травмы, мучившие Дзагоева, мешали ему проявить себя – и я хочу пожелать Алану меньше травматизма", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев
Сегодня, 23:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.