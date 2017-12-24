Антон Заболотный: не ощущаю, что потеснил Дзюбу. Конкуренция за попадание на ЧМ продолжается

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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о конкуренции с одноклубником Артёмом Дзюбой в контексте попадания на предстоящий чемпионат мира.
— Вы в обойме, которую Черчесов, похоже, для участия в чемпионате уже определил. Это добавляет в атмосферу сборной спокойствия?
— Спокойствия по этому поводу нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.
— Тогда спрошу по-другому. Чувствуется, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус? Что права на ошибки у них побольше, чем, возможно, у других.
— Так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны. Думаю, никто не возьмется в этом сомневаться. Кокорин и Смолов – лидеры своих команд, постоянно на виду на поле, много создают, много забивают. Какие могут быть вопросы?
— Ваше появление в сборной воспринимается так, что вы потеснили Артема Дзюбу. Да и Черчесов говорил на эту тему без полутонов. Рассуждая об итогах Кубка конфедераций, главный тренер усомнился, что национальной команде нужны габаритные форварды. А когда за сборную дебютировали вы, он сказал, что вы хоть и габаритный, но подвижный.
— Мнение Станислава Саламовича я знаю. Его слова читаю, слушаю. Но не считаю, что вытеснил Артема. Он очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать.
— Свой первый международный матч на высшем уровне вы сыграли против Южной Кореи? Контраст большой?
— В сборной заметного отличия не увидел. Когда приезжаешь в национальную команду и конкурируешь c футболистами, которые тебя в чем-то сильнее, то сам постоянно подтягиваешься к их уровню. И уже через неделю чувствуешь, что заметно прогрессируешь. Поэтому, когда вышел впервые в футболке сборной, не было ощущения, что попал в другой мир. А вот после дебюта в Премьер-лиге разницу действительно замечал. После ФНЛ поначалу приходилось сложновато: скорости выше, команды техничней, защитники грамотней.
— Для вас как для нападающего кто самый тяжкий защитник в РФПЛ?
— Иванович. На футбольном сленге назвал бы его «противным». Всегда действует жестко, на грани фола. Вроде и не скоростной, но позицию так чувствует, что постоянно располагается перед тобой. Вроде не особенно высокий, но мощно сбит: корпусом действует очень умело, борьбу грамотно ведет. Под Ивановича попадаешь – и сразу бросается в глаза его многолетний опыт игры против лучших нападающих мира, - сказал Заболотный в интервью Еженедельнику Футбол.
— Вы в обойме, которую Черчесов, похоже, для участия в чемпионате уже определил. Это добавляет в атмосферу сборной спокойствия?
— Спокойствия по этому поводу нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.
— Тогда спрошу по-другому. Чувствуется, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус? Что права на ошибки у них побольше, чем, возможно, у других.
— Так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны. Думаю, никто не возьмется в этом сомневаться. Кокорин и Смолов – лидеры своих команд, постоянно на виду на поле, много создают, много забивают. Какие могут быть вопросы?
— Ваше появление в сборной воспринимается так, что вы потеснили Артема Дзюбу. Да и Черчесов говорил на эту тему без полутонов. Рассуждая об итогах Кубка конфедераций, главный тренер усомнился, что национальной команде нужны габаритные форварды. А когда за сборную дебютировали вы, он сказал, что вы хоть и габаритный, но подвижный.
— Мнение Станислава Саламовича я знаю. Его слова читаю, слушаю. Но не считаю, что вытеснил Артема. Он очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать.
— Свой первый международный матч на высшем уровне вы сыграли против Южной Кореи? Контраст большой?
— В сборной заметного отличия не увидел. Когда приезжаешь в национальную команду и конкурируешь c футболистами, которые тебя в чем-то сильнее, то сам постоянно подтягиваешься к их уровню. И уже через неделю чувствуешь, что заметно прогрессируешь. Поэтому, когда вышел впервые в футболке сборной, не было ощущения, что попал в другой мир. А вот после дебюта в Премьер-лиге разницу действительно замечал. После ФНЛ поначалу приходилось сложновато: скорости выше, команды техничней, защитники грамотней.
— Для вас как для нападающего кто самый тяжкий защитник в РФПЛ?
— Иванович. На футбольном сленге назвал бы его «противным». Всегда действует жестко, на грани фола. Вроде и не скоростной, но позицию так чувствует, что постоянно располагается перед тобой. Вроде не особенно высокий, но мощно сбит: корпусом действует очень умело, борьбу грамотно ведет. Под Ивановича попадаешь – и сразу бросается в глаза его многолетний опыт игры против лучших нападающих мира, - сказал Заболотный в интервью Еженедельнику Футбол.
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