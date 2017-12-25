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Павел Голышев может стать игроком "Ростова"

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Голышев может продолжить карьеру в "Ростове", сообщает "Матч ТВ".

Клубы обсуждают вариант с арендой 30-летнего игрока.

В текущем сезоне Голышев выходил на поле лишь в двух матчах ФНЛ, сыграв в общей сложности 51 минуту.
Теги: Крылья Советов Ростов Трансферы
Сегодня, 16:13
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
- Вот, хочу вам продать коечто...
-Показывайте!
-.......(открывает сумку)
- Это гавно!?!?!?!!
- Купите, а..?
-Это в "Ростов",они специализируются на покупке ГОВЕН...
-от вас можно им позвонить? Уточнить..может тоже откажутся..
- Везите смело! Они купят!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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