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Валерий Газзаев: временно можно быть только беременным, Мутко цепляется за соломинку

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал тот факт, что Виталий Мутко на полгода приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС на исполкоме союза, который состоялся сегодня. Исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

"У президента РФС должна быть чёткая принципиальная позиция! Либо человек полностью берёт на себя ответственность за всё произошедшее, либо отстаивает свою точку зрения. Что это за формулировка «приостановил выполнение обязанностей в РФС на полгода»!? Как понимать эту ситуацию? Как можно временно приостановить деятельность? Временно можно быть только беременным. Я впервые сталкиваюсь с подобной формулировкой!

Президент РФС цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину. Нужно с честью и достоинством принять принципиальное решение, а не отходить в сторону от проблем. Почему он сейчас вдруг решил стать патриотом и пошёл судиться с МОК? Отчего не сделал этого раньше?

Наступает финальная стадия подготовки России к домашнему чемпионату мира. Возникает вопрос — что будет происходить с нашим футболом ближайшие полгода. Ведь в случае чего, виноватым за любые проблемы признают Александра Алаева, исполняющего обязанности президента РФС в этот период. Создаётся впечатление, что на это делается расчёт", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
Теги: Газзаев
Сегодня, 00:06
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2
(2)
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Верно


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Яamon (Сегодня, 00:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
всё правильно. это не мужчина, это червь. если точнее - глист
Регистрация: 9.12.2017
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