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Виталий Мутко: если судебные разбирательства закончатся раньше, вернусь в РФС раньше

Виталий Мутко подтвердил, что на полгода приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС на исполкоме союза, который состоялся сегодня. Исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

"На период судебных разбирательств я попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Раньше это закончится — вернусь раньше", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".

Ранее СМИ сообщали, что добровольный уход чиновника вызван давлением со стороны ФИФА в связи с допинговым кризисом.
Теги: Мутко
Сегодня, 00:20
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№3 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 00:54) #
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нафига. вот упертый
Регистрация: 9.04.2017
№2 Написал: Яamon (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Витян, давай-ка на нары
Регистрация: 9.12.2017
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 00:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо,Вить


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