Рохус Шох: Мутко никуда не ушел

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох прокомментировал перестановки в РФС.– Куда ушел? Никуда не ушел.– Приостановили полномочия, согласно уставу это возможно. Он не будет ходить на работу в РФС. Сейчас Алаев будет назначен исполкомом.– Я отреагировал: самое главное – два года назад приняли правильное решение, когда поменяли руководителя. На грани пропасти был РФС.– А сейчас в "0" вышли.– А Алаев вам что не президент?