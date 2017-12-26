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Рохус Шох: Мутко никуда не ушел

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох прокомментировал перестановки в РФС.

- Что произошло? Мутко ушел или не ушел?

– Куда ушел? Никуда не ушел.

- А как это можно назвать? Что значит приостановил полномочия?

– Приостановили полномочия, согласно уставу это возможно. Он не будет ходить на работу в РФС. Сейчас Алаев будет назначен исполкомом.

- А вы как отреагировали на это решение?

– Я отреагировал: самое главное – два года назад приняли правильное решение, когда поменяли руководителя. На грани пропасти был РФС.

- А сейчас все хорошо?

– А сейчас в "0" вышли.

- А то, что РФС остается без президента?

– А Алаев вам что не президент?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шох Мутко
Сегодня, 01:42
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