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Сергей Прядкин: в сезоне-2020/21 – переход на лимит легионеров в заявке на сезон

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по изменению лимита на легионеров в премьер-лиге.

– Обсуждали вопрос лимита на легионеров в РФПЛ?

– Да, принято постановление на сезоны-2018/19 и 2019/20 оставить лимит в формате "6+5 на поле". В сезоне-2020/21 – переход на лимит в заявке на сезон. Для этого дали поручение доработать окончательный формат профильному комитету и лигам. Михаил Гершкович предложил ужесточить критерии к легионерам. Мутко и многие говорили о доморощенных игроках.

– Заявочный лимит будет в формате "10+15 в заявке"?

– РФС рекомендует лимит в заявке "7+18". В дальнейшем будем обсуждать. Пока рассматривали только три ближайших сезона. Вернемся к этому вопросу в январе, когда изучим критерии легионеров, подход к доморощенным и молодым футболистам, и окончательно примем решение по третьему сезону.

– Какие судьбоносные вопросы решали?

– Подвели итоги. По финансовому комитету отчитался Евгений Гинер, рассказавший, что в конце года организацию вывели в ноль, благодаря успешно работе с партнерами и спонсорами. Со следующего сезона деньги могут пойти на развитие, а не на погашение долгов. Лиги подвели промежуточные итоги сезона.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:50
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№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хз, вроде самое оптимальное 10+15 в заявке на сезон. 5 любых легионеров и остальные 5 чтоб провели не менее 10 матчей за свою основную сборную. Если это будут игроки из слабых сборных, как многие будут переживать, то какая разница, есть 15 россиян, пусть место в составе у этих слабых отвоевывают, а если даже у них не в состоянии будут место свое отнять, то пусть сидят на лавке и получают деньги по своим способностям, а не за россиянский паспорт

Посмотрел сайты команд. У Зенита 9 легионеров, у Спартака 10, у Краснодара 12, у ЦСКА 5. Таким образом и тренерам больше вариантов будет игру команды выстроить согласно своему видению футбола, и зарплат заоблачных не будет у россиян, которые получают на уровне звёзд мирового футбола. Фактически же если посмотреть на команды то основной состав на протяжении сезона это примерно 15 человек, 11 в основе и 4 на заменах. И даже если взять самый писсимистичный и фантастический вариант, что все 16 команд РФПЛ заявляют 10 легионеров на сезон и они всегда играют, то всё равно остается 80 россиян, которые будут в этом "основном" составе на протяжении сезона из них и сборную слепить.
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
К 2031 году, возможно, наша сборная станет конкурентноспособной


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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