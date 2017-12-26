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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Прядкин: в сезоне-2020/21 – переход на лимит легионеров в заявке на сезон
Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по изменению лимита на легионеров в премьер-лиге.
– Обсуждали вопрос лимита на легионеров в РФПЛ?
– Да, принято постановление на сезоны-2018/19 и 2019/20 оставить лимит в формате "6+5 на поле". В сезоне-2020/21 – переход на лимит в заявке на сезон. Для этого дали поручение доработать окончательный формат профильному комитету и лигам. Михаил Гершкович предложил ужесточить критерии к легионерам. Мутко и многие говорили о доморощенных игроках.
– Заявочный лимит будет в формате "10+15 в заявке"?
– РФС рекомендует лимит в заявке "7+18". В дальнейшем будем обсуждать. Пока рассматривали только три ближайших сезона. Вернемся к этому вопросу в январе, когда изучим критерии легионеров, подход к доморощенным и молодым футболистам, и окончательно примем решение по третьему сезону.
– Какие судьбоносные вопросы решали?
– Подвели итоги. По финансовому комитету отчитался Евгений Гинер, рассказавший, что в конце года организацию вывели в ноль, благодаря успешно работе с партнерами и спонсорами. Со следующего сезона деньги могут пойти на развитие, а не на погашение долгов. Лиги подвели промежуточные итоги сезона.
"Спорт-Экспресс"
– Обсуждали вопрос лимита на легионеров в РФПЛ?
– Да, принято постановление на сезоны-2018/19 и 2019/20 оставить лимит в формате "6+5 на поле". В сезоне-2020/21 – переход на лимит в заявке на сезон. Для этого дали поручение доработать окончательный формат профильному комитету и лигам. Михаил Гершкович предложил ужесточить критерии к легионерам. Мутко и многие говорили о доморощенных игроках.
– Заявочный лимит будет в формате "10+15 в заявке"?
– РФС рекомендует лимит в заявке "7+18". В дальнейшем будем обсуждать. Пока рассматривали только три ближайших сезона. Вернемся к этому вопросу в январе, когда изучим критерии легионеров, подход к доморощенным и молодым футболистам, и окончательно примем решение по третьему сезону.
– Какие судьбоносные вопросы решали?
– Подвели итоги. По финансовому комитету отчитался Евгений Гинер, рассказавший, что в конце года организацию вывели в ноль, благодаря успешно работе с партнерами и спонсорами. Со следующего сезона деньги могут пойти на развитие, а не на погашение долгов. Лиги подвели промежуточные итоги сезона.
"Спорт-Экспресс"
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