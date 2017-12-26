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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гурам Аджоев: результаты "Арсенала" я оцениваю на четыре с плюсом
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подвел итоги первой части чемпионата России текущего сезона.
"Результат команды я оцениваю на четыре с плюсом. В целом я доволен, но очень многое не смогли, когда вроде бы это было в наших руках, могли и больше очков набрать. Божовичу, конечно, полное доверие, тут и никаких сомнений быть не может. Раз мы его в команду взяли, значит, уже доверяли", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
"Результат команды я оцениваю на четыре с плюсом. В целом я доволен, но очень многое не смогли, когда вроде бы это было в наших руках, могли и больше очков набрать. Божовичу, конечно, полное доверие, тут и никаких сомнений быть не может. Раз мы его в команду взяли, значит, уже доверяли", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
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