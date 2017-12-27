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Дмитрий Селюк: я бы хотел, чтобы Туре хотя бы на годик пришел поиграть в чемпионат России

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о том, где может продолжить карьеру его клиент.

"Посмотрим. Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он лидер, ведет за собой. Где может оказаться Туре, если не в "Сити"? Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат.

Он в 38 лет будет выглядеть серьезнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл все и везде, кроме чемпионата мира", - цитирует Селюка Eurosport.ru.
Теги: Селюк Туре
Сегодня, 03:03
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