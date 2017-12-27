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"Крыльев Советов" надеются сыграть со "Спартаком" на своем поле

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков надеется, что клуб сможет провести на своем поле матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака".

Напомним, что встреча состоится 28 февраля.

"Планируем играть дома, поле готовится, мы консультируемся. Сейчас поле подготовили к тому, чтобы оно спокойно ушло на зиму. Надеемся сыграть дома, а не на резервном стадионе. Гарантии может дать один бог, а мы надеемся подготовить поле", - цитирует Шашкова ТАСС.
Теги: Крылья Советов Шашков Спартак
Сегодня, 17:13
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№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ну а почему и не сыграть на огороде,че ссать то,боитеся что крылышки вас в грязь втопчут,как поросят? smile

или в Москву будете просить матч перенести?

чемпионы и в грязи затоптаны smile

не царское это дело в грязи мараться laughing
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
На своём огороде...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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