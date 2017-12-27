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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Крыльев Советов" надеются сыграть со "Спартаком" на своем поле
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков надеется, что клуб сможет провести на своем поле матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака".
Напомним, что встреча состоится 28 февраля.
"Планируем играть дома, поле готовится, мы консультируемся. Сейчас поле подготовили к тому, чтобы оно спокойно ушло на зиму. Надеемся сыграть дома, а не на резервном стадионе. Гарантии может дать один бог, а мы надеемся подготовить поле", - цитирует Шашкова ТАСС.
Напомним, что встреча состоится 28 февраля.
"Планируем играть дома, поле готовится, мы консультируемся. Сейчас поле подготовили к тому, чтобы оно спокойно ушло на зиму. Надеемся сыграть дома, а не на резервном стадионе. Гарантии может дать один бог, а мы надеемся подготовить поле", - цитирует Шашкова ТАСС.
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